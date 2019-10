Present Súdwest-Fryslân viert tienjarig bestaan

Sneek- Al die jaren heeft de stichting Present in de gemeente Súdwest-Fryslân met hulp van meer dan 4000 vrijwilligers duizenden mensen geholpen met praktische klussen in en rond het huis, en met sociale activiteiten om extra aandacht te geven aan mensen in een zorginstelling.

Present viert haar 10 jarig bestaan op donderdag 17 oktober. “We zullen terugblikken en vooruitkijken, maar vooral elkaar ontmoeten en genieten van al het moois van Present. Rudolf Setz, de oprichter van Stichting Present, zal hierbij aanwezig zijn en iets vertellen over Present”, aldus een woordvoerder van de Stichting Present. Op 17 oktober is het Nationale Dag van de Armoede. Omdat Present SWF mensen helpt om uit de armoede te komen, vieren ze juist die dag het 10-jarig bestaan. Dat wordt gedaan met de opening van een tentoonstelling in het Atrium van het Centrum voor de Kunsten in Sneek. Tijdens de tentoonstelling zijn kunstwerken te zien die gemaakt zijn door studenten van het centrum voor de kunsten in Sneek. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door het thema “sociale armoede”. De tentoonstelling van deze prachtige kunstwerken zal geopend worden door Kees van Kordelaar. Hij is diaconaal opbouwwerker van de parochies van de Zalige Titus Brandsma en de Heilige Antonius van Padua, beide in de gemeente Súdwest-Fryslan. Na een paar weken in het Atrium te zien zijn geweest, gaat de tentoonstelling op reis door de gemeente Súdwest-Fryslân.

De kunstwerken zijn ook te koop. Tijdens de openingsbijeenkomst op 17 oktober zal een veiling plaats vinden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Present Súdwest-Fryslân. Iedereen is van harte welkom, graag even aanmelden via:

https://stichtingpresent.nl/sudwestfryslan/10jaar/ Locatie: Atrium van Centrum voor de Kunsten in Sneek,

Adres: Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

Datum: Donderdag 17 oktober 2019

Tijdstip: Vanaf 16:00 uur GrootSneek publiceerde een artikel hierover, lees het via deze link: https://dj5.nl/present