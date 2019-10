Sneek- Let op! Vanaf maandag 14 oktober tot en met vrijdag 1 november is de milieustraat in Sneek gesloten! Je bent in die periode van harte welkom in de milieustraat in Bolsward.

Deze milieustraat heeft tijdens deze periode ruimere openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 19.00 uur.

Zaterdag van 9.00 uur – 13.00 uur.