Johanna Jacoba viert 110 jarig bestaan

IJlst- De Johanna Jacoba, het voormalig beurtschip tussen IJlst en Sneek voor vervoer van vracht en passagiers, bestaat 110 jaar. Om bij dit heugelijk moment stil te staan had het bestuur van Stichting Johanna Jacoba de ‘Vrienden ‘en de vrijwilligers uitgenodigd om dit te vieren.

Afgelopen zaterdag konden ze in IJlst opstappen of bij RCN de Potten,er kwamen 45 mensen op af die konden kiezen uit een wandeltocht van 6 km door het natuurgebied van de Potten of een rondvaart met de Johanna Jacoba. De tocht ging over het Sneekermeer,Terherne,Kameleondorp,Terkaplesterpoelen,Heerenzijl en weer terug naar de Potten.

Het was een gezellig samenzijn er kwamen weer vele anekdotes voorbij de dag werd afgesloten met een borrel en een warm en koud buffet.

Zie historie JJ op www.johannajacoba.nl