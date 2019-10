Enkele buien

Sneek-Hadden we vorig jaar wam zonnig nazomerweer met temperaturen tussen de 20 en 22 graden, daar is dit jaar helaas nog geen sprake van in Nederland. Het blijft voorlopig wisselvallig.

De regen welke afgelopen nacht 3 mm opleverde in Sneek, is naar het oosten weggetrokken. Wat opklaringen maken zich meester deze dinsdag, echter een bui(tje) blijft mogelijk. Bij een meest matige zuidwestelijke wind wordt het een 16 graden. Later vandaag, vanavond, volgen steviger buien.

Komende nacht blijft de kans op een bui, 11 graden als minimumtemperatuur.

Morgen een dag met aardig wat buien. De wind meest matig uit het zuidwesten, temperatuur 14 graden als maximum.

De dagen die volgen verlopen ook niet droog en blijft de temperatuur op een niveau van 14 tot 17 graden.

Dirk van der Meer