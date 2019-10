Bente van der Brug uit Ysbrechtum in film ‘De belofte van Pisa’

Ysbrechtum/Amsterdam- Gisteravond was de premiere van de film ‘De belofte van Pisa’, in Tuschinski Amsterdam. Een van de genodigden, tussen allemaal BN ‘ers was havo-scholiere Bente van der Brug uit Ysbrechtum.

Het begon in de zomer van vorig jaar toen Bente getagd werd in een oproep waar jonge musici tussen de 17 – 21 jaar die o.a. trompet of trombone speelden, werden gevraagd of ze mee wilden spelen in een Nederlandse speelfilm waarvan de draaidagen in de herfstvakantie zouden zijn. Er werd gevraagd om bij interesse een kort filmpje in te zenden waarin je moest voorstellen en iets over jezelf moest vertellen met een stukje motivatie waarom je mee zou willen doen. Bente was gelijk enthousiast en heeft een filmpje ingestuurd. Ze was dolblij dat zij werd uitgekozen om mee te doen in de speelfilm “De belofte van Pisa” naar het gelijknamige boek van Mano Bouzamour. Een boek dat Bente op de mavo al gelezen had.

Bente speelt enthousiast en ambitieus trombone, o.a. bij de Bogerman Bigband, het Young Trombone Collective en Brassband Soli in Leeuwarden, en is in 2015 aangenomen in de Talentklas van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Als Bente haar havo-diploma in bezit heeft, hoopt ze toegelaten te worden aan het Conservatorium in Amsterdam.

De muziek van de film stond al snel op de muziekstandaard en het oefenen kon beginnen. De muziek in de film is echter vertolkt door het Metropool Orkest, de figuranten dienden echter wel de muziek te kunnen spelen voor de vorm. Naast al vele mooie belevenissen in de muziek, waarvan het spelen voor de Koning en Koningin met het Frysk Jeugd Orkest een speciaal plekje bij haar heeft, kan ze nu ook een figurantenrol in een speelfilm op haar cv vermelden.

Een onvergetelijke ervaring!