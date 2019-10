Lezing Gosse Haga over Paddenstoelen in Bibliotheek Sneek

Sneek- Op woensdag 16 oktober geeft Gosse Haga op uitnodiging van het IVN een lezing over paddenstoelen in Bibliotheek Sneek. Paddenstoelen spreken tot de verbeelding: kleur- en vormenrijk, maar ook ietsje mysterieus. Ineens kunnen ze tevoorschijn komen en vaak ook zijn ze even snel weer verdwenen. Gosse Haga, paddenstoelenkenner, laat u aan de hand van een beamerpresentatie, kennis maken met ‘de wereld van paddenstoelen, hun bijzondere verschijning en de verhalen er omheen’. Hij legt uit wat de functie van de paddenstoel in de natuur is en heeft verhalen over eetbaarheid en giftigheid, paddo’s en het paddoverbod, paddenstoelen, kabouters, enzovoort.

Gosse Haga werkte tot zijn pensioen in het onderwijs.

Sedert 1982 is hij IVN-natuurgids en geeft hij natuurexcursies.

Hij is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en doet o.a. Inventarisatiewerk. Zijn specialisme is de wereld van de paddenstoelen, naast het geven van lezingen is hij ook docent van paddenstoelencursussen.

De avond start om 19.30 uur, voor meer informatie en kaartverkoop zie: https://www.bmf.nl/agenda/paddenstoelen-sneek.html

Smaakt deze lezing naar meer en wilt u de paddenstoelen ook in het echt bewonderen, ga dan mee op excursie! Op 17 oktober neemt Gosse Haga u mee op excursie in het Rasterhofpark in Sneek. Het startpunt is het infopaneel bij het parkeerterrein van Van der Valk in Sneek. Aanvang is 14.00 uur, de excursie eindigt om 16.00 uur. Aanmelden voor de excursie kan in de bibliotheek.