Eerst vrij zonnig

Sneek- Het was gisteren een bijzonder dag qua weer. Ten eerste de regen die in het midden en zuiden hier en daar 20 mm en meer bracht en pas in de namiddag nipt over het zuidwesten van de provincie arriveerde. In Sneek bracht het in het begin van de avond minder dan 0.1 mm, Stavoren kreeg nog een dikke 2 mm te verwerken. Ten tweede en dat is toch wel opvallend, de lage temperatuur. Met de klimaatopwarming die al vele warmte records gaf dit jaar, werd gisteren een koude record gebroken, het was namelijk de koudste 6 oktober sinds het begin van de metingen. Het record van 1936 met 10.1 graden in De Bilt werd verpulverd, 9.6 graden als maximum werd het daar. Bij mij in Sneek kwam overdag het kwik niet veel verder dan 11.4 graden.

Vandaag is het een stuk vriendelijker, het zonnetje schijnt eerst, ook is er hoge sluierbewolking en de temperatuur komt bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind op een 14 graden uit. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking en wind toe.

Later vanavond en komende nacht gaat het regenen. De minimumtemperatuur 11 graden bij een naar zuidwest draaiende wind.

Morgenochtend mogelijk eerst nog wat regen, later volgen buien. Vooral in de middag en avond krijgen ze een zwaarder karakter en in een bui zijn dan windstoten mogelijk. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen en bij een verder meest matige zuidwestelijke wind zien we de temperatuur op een 16 graden uitkomen.

Woensdag en donderdag buien, daarna droger. Aan de temperatuur verandert eerst niet veel, in het weekend stijgt de temperatuur tot een 17 a 18 graden.