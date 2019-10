MooiSneek najaarseditie: stralend, bruisend en kleurrijk

Sneek – Twee keer per jaar wordt de binnenstad van Sneek omgetoverd tot het mode- , beauty, food- en lifestyle event: MooiSneek. Vandaag geen voorjaarsmode, maar najaarsmode! De Sneker ondernemers hebben ook deze editie de handen flink uit de mouwen gestoken om het publiek te voorzien van de allerlaatste trends op het gebied van mode, beauty, food en lifestyle. En ondanks dat het de allerkoudste 6 oktober ooit is, was het gezellig druk in de stad.

Net als elke editie is het Schaapmarktplein het decor van de modeshow, waar Sneker mode-ondernemers hun najaarcollecties presenteren. De kleuren voor komend seizoen? Neon roze, donkerblauw, donkergroen en okergeel. Ook was er dit jaar over de mannen nagedacht: op de Wijde Burgstraat stond de barber voor de mannen klaar om hen te stylen en was de simulator een groot succes. Voor degenen die twijfelen over een echte tattoo, kon je een tijdelijke tattoo laten zetten. Ook was de glasgraveur aanwezig om de bezoekers te voorzien van een persoonlijk bierglas of wijnglas. Hieronder een kleine sfeerimpressie!