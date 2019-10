Chelsea en haar gezin uit Sneek beleven een welverdiende Opkikkerdag vol verrassingen

Sneek – Zaterdag 5 oktober stond er voor Chelsea (6) en haar gezin een unieke dag op de planning: hún Opkikkerdag. De ene na de andere verrassing stond deze dag op ze te wachten. Met als doel? Alle zorgen even vergeten en met het gezin volop genieten. Chelsea is namelijk langdurig ziek. Dit heeft impact op haar leven, maar ook op van dat van haar ouders en haar broertje Justin (6). Daarom nam Stichting Opkikker ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de unieke Opkikkerwereld!

Het gezin werd deze dag onder andere omgetoverd tot een echte koninklijke familie! Met een ritje in een prachtige koets werden ze naar het paleis gebracht. Hier stonden de lakei en de hofdame hen al op te wachten. In het paleis werden ze op hun wenken bediend en kwamen ze niks tekort! Ook kregen ze een professionele fotoshoot waarin zij zelf de modellen zijn! Nadat ze in de make-up werden gezet, was het tijd om voor de camera te verschijnen! Niks was deze dag te gek en het is één groot feest waar het gezin nog lange tijd over zal napraten.

Stichting opkikker

Als je kind ziek is, kun je als gezin alle kracht gebruiken, kracht die er soms simpelweg niet (meer) is. Precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Met een keten van kracht zetten zij zich elke dag vol overgave in om deze gezinnen, op de momenten dat het er echt toe doet, te ontzorgen en de energie te geven om door te gaan. Met man en macht, met vrijwilligers en enthousiastelingen, met donateurs en sponsors, wordt geholpen om gezinnen met een ziek kind een positieve boost te geven. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo bouwen ze aan een langdurige keten van kracht. Voor zoveel mogelijk gezinnen, zonder verlies van persoonlijke aandacht. Want tegenover ieder persoon die aandacht krijgt, staat iemand die belangeloos aandacht geeft. Samen wordt het verschil gemaakt in de levens die extra kracht en energie nodig hebben.

Meer weten over Stichting Opkikker? Neem een kijkje op www.opkikker.nl