Stiletto & Bubbels Bingo levert 4605 euro op voor Pink Ribbon

Sneek- Vol trots konden Anita Boonstra en Cindy de Vries, organisatoren van de tweede Pink Stiletto & Bubbels Bingo bij Hotel Van der Valk, gisteravond bekend maken dat het festijn maar liefst € 4605 had opgebracht. En dit bedrag is nog maar voorlopig, want ook het geld van lopende acties komt hier nog bij, zo liet De Vries weten.

Vele Sneker bedrijven uit Sneek e.o. sponsorden de feestelijke bingo. Maar liefst 250 vrouwen, waarvan velen in prachtige rôze outfits woonden de avond bij. Volgend jaar is er geen bingo voor Pink Ribbon, omdat de organisatie alle ruimte willen geven aan de Samenoop voor Hoop die dan in Sneek plaats zal vinden.

Foto Niels de Vries