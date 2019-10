Operatie Steenbreek ook aan het Julianapark Sneek

Sneek- In navolging van vele andere straten en buurten, zijn vanmorgen aan het Julianapark in Sneek geveltuintjes aangelegd door medewerkers van Buiten Hoveniers. De buurtbewoners zijn enthousiast over de ‘Operatie Steenbreek’, die de straat letterlijk en figuurlijk een fleurig aanzicht geeft.

Dat de aanleg van het groen in de buurt een meerwaarde oplevert voor klimaat, waterberging, biodiversiteit maar ook voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mensen moge duidelijk zijn.

Foto’s Henk van der Veer