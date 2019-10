Sneek – Vrijdag was het voor de kinderen van de Thomas van Aquinoschool in Sneek tijd voor een echte survival. Waar het donderdag nog heerlijk aangenaam weer was, was het vrijdag koud en regenachtig.



De groepen 6 tot en met 8 meldden zich vanaf half 10 in het Rasterhoffpark. De Sportheroes Survivalrun Sneek had een prachtige en uitdagende route uitgezet. Toen de kinderen weer droge kleding aan hadden en weer lekker opgewarmd, waren ze het er over eens; dit was echt hartstikke leuk!