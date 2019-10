Speeltuin Willem de Zwijgerstraat geopend

Sneek-Aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek werd vanmiddag op feestelijke wijze de speeltuin geopend. Bewoners en het wijkplatform Sperkhem bakten pannenkoeken. De bewoners zijn blij met de speeltuin in hun buurt.

Samenwerking

Enkele bewoners gaven eerder bij woningcorporatie Accolade en gemeente Súdwest-Fryslân aan dat ze een speeltuin misten in hun buurt. Bewoners wisten een goede plek aan te wijzen voor de speeltuin. Het wijkplatform deed een beroep op het kernenfonds van de gemeente voor een financiële bijdrage. Daarop zijn er nu vier speeltoestellen geplaatst. Deze zomer konden de kinderen er al in spelen. De picknicktafel is geschonken door wijkplatform Sperkhem.

Opknapbeurt

Naast een nieuwe speeltuin staat er meer op stapel voor de woningen aan de Willem de Zwijgerstraat. Accolade heeft bewoners gevraagd wat er verbeterd kan worden aan de woningen. Daarna maakte Accolade een onderhoudsplan voor de aanpak van de woningen. Samen met enkele bewoners werd Bouwbedrijf Lont geselecteerd. Zij gaan het werk uitvoeren. Waarschijnlijk start dit werk in het eerste kwartaal van 2020. Onder andere wordt het binnenklimaat van de woningen verbeterd. Ook maakt Accolade de woningen energiezuiniger.