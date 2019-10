Lenette van Dongen een echte gelukszoeker waarin mannen zich ook herkennen

Sneek- ‘Wat doe jij nou bij deze vrouwenvoorstelling?’ Die min of meer verbaasde vraag kreeg ik gisteravond vlak voor aanvang van Lenette van Dongen haar theatervoorstelling Paradijskleier. Ik zag al even verbaasd om mij heen in de gaderobe van Theater Sneek. Inderdaad meer vrouwen dan mannen! Ook meer 50+ vrouwen dan jonge meiden. Dat ook.

Ondertussen, enkele meters verder in Theater Sneek feliciteerde Wiebren Buma diezelfde Lenette van Dongen met de Poelifinario-prijs die ze afgelopen maandag in ontvangst mocht nemen. De onderscheiding kreeg Van Dongen in de categorie entertainment, voor de voorstelling Paradijskleier.

Zo kon het gebeuren dat Lenette van Dongen als een powervrouw het podium van de Sneker schouwburg opspatte met een ‘Yess’ voor de prijs!! En ik, mazzeltof en geluksvogel in het kwadraat, mocht er getuige van zijn. Jeetjemieneetje wat zijn vrouwen van zestig, zoals Lenette, toch inspirerend, zeker ook voor mannen. Wat nou ‘vrouwenvoorstelling’?!

Haar hippe jurk met uitdagende split, de witte gympen en haar hele verschijning zorgden er binnen no-time voor dat ik aan haar lippen hing. En dat duurde twee uren lang! Twee uren achter elkaar een meer dan amusante energieke voorstelling om U tegen te zeggen. Vanaf moment één was de goeie chemie er tussen Van Dongen en het publiek. Met open armen werd ze ontvangen of in haar eigen jargon ’sloot Sneek haar in het hart’.

Herkenning, pure herkenning voor mij, kerel die volgende maand 65 jaar hoopt te worden en die dagelijks tussen de leeftijdscategorie vrouwen à la Van Dongen bivakeert. Vrouwen die op zoek zijn naar het echte geluk, maar onderweg talloze hobbels en dalen trotseren. De zelfspot waarmee Lenette van Dongen die zoektocht met haar publiek deelt is van ongekende schoonheid. Want dat is toch de rode draad van deze voorstelling? Waar vind ik het geluk? Hoe word ik gelukkiger? In ieder geval niet door steeds maar meer en meer en meer te willen. Menig garderobekast puilt uit van de truien en jasjes die het geluksgevoel maar even bevredigen. De vrouwen die bij mij in de buurt zaten herkenden het ongegeneerd en de kerels die naast die zestig+ vrouwen zaten maar knikken! Herkenning!

Prachtig de zelfspot van Lenette met haar eigen lijf: het vetrolletje boven de rand van de zwarte damesslip die je op instagramfoto’s nooit ziet, toonde de cabaretière gisteravond wel, net als de uitgezakte billen die niet te verbergen zijn onder de onderbroek. Ik hou ervan. Die eerlijkheid!

Lenette van Dongen veegt de vloer aan met nep-geluk, fileert de managers en dagvoorzitters met hun stiften en flipover genadeloos! Opnieuw ging een golf van herkenning door de uitverkochte Tüöttenzaal van Theater Sneek. Zou dat een reden kunnen zijn waarom ik gisteravond zo genoot van deze voorstelling. Dat Van Dongen de vloer aanveegt met al die gladde figuren die niks doen dan ‘uurtje factuurtje’ schrijven voor hun mooie praatjes? Zou best eens kunnen! Deze vakvrouw heeft sowieso een sterke band met haar publiek. Dat werd letterlijk duidelijk toen ze Marieke het podium optrok omdat die wel een troostrijk lied kon gebruiken. Hoe sterk moet je wel niet zijn om je zo kwetsbaar op te stellen. Chapeau voor Marieke en Lenette! Ik vond het een van de hoogtepunten van de voorstelling.

Net zoals haar uitgebreide analyse over de seksuele toestanden, gezien vanuit het vrouwelijk perspectief. Wat nou vrouwenvoorstelling?! Ik lag in een deuk! Net zo hilarisch als het onderdeel over ‘suiker is het nieuwe roken’. Hahaha, geweldig hoe Van Dongen hier de betutteling van Nederland 2019 te kiek en te kak zet.

Aan het einde van deze wervelende voorstelling, een vrouw van zestig op de trampoline heeft wel iets, komt Lenette nog met een top tien voor geluk. Een van de mooiste tips is die van Dankbaarheid! Dankbaar dat ik er gisteravond bij mocht zijn tussen al die vrouwen. Het voelde even weer alsof ik op de Libellebeurs was, ook al zo’n succesnummer van enkele jaren geleden!

Tekst en foto Henk van der Veer