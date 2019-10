Column: Starter op de huizenmarkt: wat is er mogelijk?

Sneek-Voor starters is de huizenmarkt niet makkelijk momenteel. Ga er maar eens aan staan: de huizenprijzen zijn gestegen en er is weinig aanbod. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag plannen om starters een steun in de rug te geven. Ben jij (straks) een starter? Op deze manier wil het kabinet je straks helpen:

Straks geen overdrachtsbelasting meer voor starters?

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Die overdrachtsbelasting is nu 2%: wat 3.600 euro is bij een huis van 180.000 euro. Dat zou starters net dat beetje meer lucht moeten geven, zodat de mogelijkheid om te verhuizen dichterbij komt. Tegelijk wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor beleggers en huisbazen verhogen. Die kopen namelijk veel huizen op, vooral in de grote steden, waardoor zij starters dwarsbomen.

Het kabinet houdt hierbij overigens nog een slag om de arm: zij willen deze plannen eerst toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid bij de belastingdienst.

Wil jij je eerste woning kopen? Denk dan hier eens over na.

Er komt veel op je af als je een woning gaat kopen. Jitske, financieel coach van Finzie helpt je graag op weg met een paar handige tips:

Ga vooraf eens in gesprek met een onafhankelijk financieel coach voor inzicht in jouw situatie. Als je kiest voor een onafhankelijke partij heb je namelijk keuze uit heel veel geldverstrekkers en bij een bank heb je dat niet.

Bepaal je budget. Hoeveel wil je uitgeven voor jouw woning en wat mogen de maandlasten zijn? Je wilt natuurlijk ook leuke dingen blijven doen.

Check samen met je financieel coach of er andere financiële mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld Duokoop, Starterslening, schenking of ouder-kind lening.

Neem een aankoopmakelaar in de arm voor de aankoop van je huis. Helemaal in deze tijd van stijgende huizenprijzen is dit een must!

Aanstaande zaterdag is de NVM Open Huizen Dag. Je kunt dan zonder afspraak van 10-15 uur binnenlopen bij verschillende (starters)huizen die te koop staan.

Wil je weten wat er mogelijk is voor jou als starter op de woningmarkt?

Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek met een financieel coach bij jou in de buurt. Hij of zij helpt je graag verder.

Columnist: Jitske Dijkstra, Financieel coach