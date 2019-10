Bijzondere Dierendag op basisscholen Heeg

Heeg- Het was vandaag een heel bijzondere dierendag op de St. Jozefschool en It Wrâldfinster in Heeg. Naast het feit dat er een geit en een pony op het plein stonden en de kinderen hun huisdier mee mochten nemen, kregen de scholen bezoek van echte Alpaca’s uit Rutten (NOP).

Om de Alpaca’s niet in de regen te laten staan, kregen ze en plekje in de hal van de school. In groepen bezochten de kinderen deze prachtige dieren en stelden ze de eigenaren het hemd van het lijf.

Ondanks de regen een Dierendag om niet snel te vergeten!!