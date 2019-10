Bijna 1.000 zonnepanelen op het dak van het Antonius Ziekenhuis in Sneek  

Sneek- Het dak van het Antonius Ziekenhuis in Sneek ligt binnenkort vol met zonnepanelen. Er worden de komende periode 996 zonnepanelen geplaatst die eind november worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

“We willen onze zorg voor mens en milieu op verantwoorde wijze vormgeven, ook voor de toekomstige generaties. We werken als Antonius Zorggroep hiermee concreet aan ons streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” vertelt Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur.

De Antonius Zorggroep ontvangt een SDE+ subsidie om dit project te kunnen uitvoeren. De zonnepanelen moeten in totaal 256 MWh per jaar opleveren, dat komt neer op voorziening van ongeveer 85-100 huishoudens en zo’n 4% van de totale stroomvoorziening van het ziekenhuis. De overige stroom wordt, zoals dat nu al het geval is, ‘groen’ ingekocht.

De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen op gebied van duurzaamheid. Zo wordt o.a. meer zorg thuis verleend, in plaats van in het ziekenhuis, wordt gewerkt aan het verminderen van afvalverspilling in de ziekenhuiskeuken, duurzaam inkopen en energiebesparing o.a. door optimaliseren van koeling- en cv-installaties.

Installatiebedrijf Mensonides uit Harlingen start in oktober met het plaatsen van de onderconstructie. In november plaatsen zij vervolgens de zonnepanelen, die eind november worden opgeleverd.