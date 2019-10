Bewolkt en regenachtig

Sneek- Deze vrijdag staat in het teken van bewolking en is het regenachtig. Pas later op de dag volgen vanuit het noorden opklaringen. De wind waait uit het zuidoost tot oosten en neemt toe tot matig. Een vrij koude dag met geen hogere temperatuur dan van 12 graden.

Komende nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, is er een mistbank boven de weilanden mogelijk. De temperatuur daalt naar een 4 graden.

Morgen een droge dag met aardig wat zon. Het wordt desondanks bij een noordoost tot oostelijke wind niet veel warmer dan 13 graden.

Zondag komt er weer een regengebied naar Nederland, zoals het nu lijkt trekt de regen ten zuiden van onze provincie langs en houden we het droog. We hebben wel een bewolkte en vrij koude dag voor de boeg, met een noordoostelijke wind blijft de temperatuur steken bij een 12 graden.

Maandag droog met opklaringen, dinsdag volgt weer een dag met regen. De temperatuur te laag voor de tijd van het jaar, 11 tot 14 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig en te koud voor de tijd van het jaar.