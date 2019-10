Vijf Sneker huishoudens blijven voorlopig op straat vanwege scheuren, Dorcas ook dicht

Sneek- Vijf huishoudens die woensdagavond die woensdagavond uit hun huis gezet zijn in Sneek kunnen eerst nog niet terug hun huis in. Ook de kringloopwinkel aan het Grootzand onder die woningen gaat dicht. Twee woningen vlakbij de winkel waren ook ontruimd, maar die zijn wel veilig. De bewoners daarvan kunnen terug.

Het gebouw werd woensdag ontruimd, omdat er scheuren in de gevels van het gebouw zitten. Daardoor kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. De scheuren zijn de afgelopen tijd groter geworden, is uit metingen gebleken. “De kans dat het mis zou gaan was nihil, maar je wilt geen risico nemen”, zegt Ruben Greven van Accolade.

De kringloopwinkel blijft tot 10 oktober dicht. Dat heeft ook te maken met de constructieproblemen in de bovenwoningen.

Bron en bovenste foto: Omrop Fryslân