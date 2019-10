KPMG geeft leerlingen van De Vuurvlinder in Sneek les in veilig internet

Sneek- KPMG gaat leerlingen van Nederlandse basis- en middelbare scholen lesgeven in veilig internet. Basisschool De Vuurvlinder in Sneek is één van deze scholen. Tijdens de jaarlijkse KPMG Cyber Safe Day op vrijdag 4 oktober 2019 geven IT-adviseurs van KPMG kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en scholieren in de 1e en 2e klas van de middelbare school tips voor veilig digitaal gedrag. Aan de orde komen onder meer vragen als hoe ga je veilig om met social media, hoe kun je persoonlijke gegevens veilig delen, waar moet je opletten als je personen online ontmoet, hoe kies je nu een goed online wachtwoord, hoe kun je veilig online winkelen en gamen en hoe moet je omgaan met spammails en cyberpesten. In totaal worden vijftien scholen verspreid over Nederland bezocht en krijgen ruim 1.200 kinderen in leeftijd van 10 to 14 jaar les in veilig internet.

Cyber Security Awareness Month

De Nederlandse cyberlessen maken deel van een wereldwijd programma dat KPMG verzorgt in het kader van International Cyber ​​Security Awareness Month die deze maand plaatsvindt en door veel landen wordt erkend en algemeen wordt erkend. “Cyberveiligheid is niet alleen voor bedrijven een bedrijf kritisch probleem”, zegt Koos Wolters, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van privacy. Wolters: “Meer dan ooit is het een maatschappelijke zorg, vooral voor jongeren die in het algemeen kwetsbaarder zijn voor de risico’s van het internet. het meest kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat besteedt bijna de helft van de jongeren meer dan drie uur per dag besteedt aan sociale media. En bijna 10% is actief tussen middernacht en zes uur in de ochtend, een tijdstip waarop zij eigenlijk in bed horen te liggen. En veel kinderen blijken online gepest te worden. Jonge mensen hebben dan ook goede richtlijnen nodig om veilig en sociaal digitaal mee te kunnen doen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Cyber Safe Day van KPMG is één van de activiteiten die deel uitmaakt van het programma waarmee KPMG uitdrukking geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wolters: “In dat programma vormt onderwijs een belangrijk speerpunt. KPMG is zich ervan bewust dat investeren in onderwijs de beste manier is om de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. In aansluiting op de Global Goals van de United Nations en specifiek de vierde doelstelling die gaat over de wereldwijde kwaliteit van het onderwijs, heeft KPMG ervoor gekozen om ‘lifelong learning’ centraal te stellen bij het selecteren van onze ‘community projecten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen perspectief heeft op werk en inkomen. Bepaalde groepen in de samenleving hebben het minder makkelijk op dit gebied. Door de inzet van kennis en kunde van onze professionals draagt KPMG actief bij aan het verbeteren van de positie van deze groepen in de maatschappij en bevorderen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.”