Vanmiddag buien

Sneek- Orkaan Lorenzo is flink afgezwakt en heeft de Portugese eilandengroep Azoren bereikt. Op wat omgewaaide bomen na bleef schade tot nu toe beperkt. Het ligt in de verwachting dat Lorenzo donderdagmiddag Ierland bereikt als zware storm en verder in afgezwakte vorm naar het oosten koerst.

Na een rustige woensdagmorgen met opklaringen en her en der een buitje, neemt de activiteit vanmiddag toe wat de buien aangaat. Sommige geven een klap onweer, dit vooral aan het IJsselmeer en Waddenzeekust. De wind waait uit het noordwesten en neemt toe, matig tot (vrij) krachtig op het Sneekermeer, in een bui meer wind. De temperatuur op een laag pitje, 14 graden als maximum, in een bui lager. Komende nacht opklaringen en blijft een bui mogelijk. Het koelt flink af, 4 graden als minimum. Morgen is de buienkans kleiner, komt de wind uit het west tot noordwesten, matig, dit bij een temperatuur van 14 graden. Vrijdag een dag met bewolking en geregeld regen.

Dan is het nog even de vraag wat precies de koers van ex-orkaan Lorenzo wordt, zoals het er nu uit ziet zouden we het zaterdag droog kunnen houden. Zondag lijkt bewolkt en nat te verlopen bij een wind die stevig uit het oosten blaast. De temperatuur op deze dagen veel te laag voor de tijd van het jaar. Dirk van der Meer