Sneker zussen zetten actie op touw voor vluchtelingen Lesbos

Sneek- Marieke Bloemendal is samen met haar zus Liesbeth de Jonge vorig jaar naar Lesbos geweest om te helpen in een van de vluchtelingenkampen. Dat de situatie op Lesbos ernstig is, moge duidelijk zijn.

De beide dames hebben een hulpactie op touw gezet, die we graag onder uw aandacht brengen:

“Hallo, samen met mijn zus Liesbeth de Jonge zijn we vorig jaar in Lesbos geweest om te helpen bij het toen al immense vluchtelingenprobleem daar. De situatie in kamp Moria is dramatisch verslechterd met momenteel 12.000 mensen opeengehoopt in kamp Moria. En de helft zijn kinderen! Er is maar plaats voor 3000! Vorige week is er brand uitgebroken en daarbij zijn een moeder en een kind overleden. Die week daarvoor is er een kindje verongelukt, omdat ze speelde in een kartonnen doos en toen is overreden. Werkelijk aan alles is gebrek. Er zijn nu zoveel kinderen in het kamp! Wij gaan inzamelen, we kunnen gratis dozen verzenden en vragen jullie mee te doen. We hebben labels voor 6 dozen . Per doos mogen we 20 kilo verzenden. Nodig zijn vooral baby-en kinderkleding, schoenen, jassen, sokken, ondergoed, bh’s, alle hygiëne producten als luiers, maandverband, tandenborstels enz. Het ondergoed gaat naar Stichting ShowerPower en het overige naar het kamp. Alles netjes of eventueel nieuw kan ingeleverd worden tot en met zondag 13 oktober bij de Stadsherberg Sneek Lemmerweg 8 , H.Bulthuisweg 30 of Top 3a beiden in Sneek. We hopen dat jullie helpen. Vast bedankt namens zoveel wanhopige vluchtelingen op zoek naar warmte en veiligheid.”