Sneek-Van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is: Reis je mee? Vanochtend liepen alle leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 verkleed op het plein. De kinderen en ouders kregen een invulblad en moesten ontdekken welk land de leerkrachten kwamen. Deze anderhalve week zal extra in het teken staan van extra veel (voor)lezen.