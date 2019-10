Op zoek naar een bijbaantje? Wellness & beauty de Woudfennen is op zoek naar een medewerker spoelkeuken 12 u. p/w

Zoek jij een bijbaantje in een leuk, hardwerkend team? Dan zoeken we jou! Wellness & Beauty de Woudfennen is op zoek naar versterking in de spoelkeuken. Ben je 15 jaar oud, dan ontvang je het salaris van een 18-jarige.

Wat verwachten we van jou:

• Beschikbaarheid doordeweeks en in de weekenden (ook in de vakanties en op

feestdagen).

• Woonachtig in de omgeving.

• Leeftijd vanaf 15 jaar.

• Minimaal 2 dagen per week beschikbaar.

• De werktijden zijn als volgt:

» Maandag t/m donderdag + zondag:

18:00 tot 21:00 uur.

» Vrijdag, zaterdag en vakanties:

18:00 tot 23:00 uur.

» Weekenden, vakanties en feestdagen zijn er

ook diensten van 13:00 tot 18:00 uur.

Zie je dit wel zitten? Reageer dan snel!

Sollicitaties met CV kunnen worden gemaild naar receptie@dewoudfennen.nl t.a.v. Frank Smits