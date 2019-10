Reünie RHBS/MMS ’69, ’70 en ’71 op 2 november

Sneek- Ze kwamen op de middelbare school toen de Beatles hun opmars begonnen en verlieten de school toen het tijdperk van de band alweer (bijna) voorbij was. Vijftig jaar geleden lag voor deze bevoorrechte generatie de toekomst nog helemaal open.

Nu zijn ze pensionado en blikken ze op 2 november a.s. nog eenmaal terug op hun schooltijd aan de Almastraat 5 in Sneek. Een reünie voor iedereen die eindexamen gedaan heeft of zou hebben gedaan in de jaren 1969, 1970 en 1971.

De organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen en oud-leerlingen en docenten uit te nodigen. Wie nog geen bericht heeft ontvangen en er graag bij wil zijn, wordt verzocht om voor 9 oktober een mailtje te sturen aan Marjan Visser, per adres maasvis22@gmail.com