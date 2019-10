Sneek- Oktober is flink nat gestart, vanaf middernacht is er een 15 mm aan regen gevallen in het noordoosten van Sneek. Nattigheid houden we de eerste dagen in de vorm van buien en blijft de temperatuur achter. Ook op langer termijn is er geen zicht op warm, droog en zonnig weer.

De regen is naar het oosten getrokken, bewolking met af en toe een opklaring zijn er voor in de plaats gekomen. Droog blijft het niet, af en toe drijft er een bui over. De wind waait uit het oost tot noorden, neemt toe, matig, af en toe vrij krachtig op het Sneekermeer. De maximumtemperatuur 16 graden.

Komende nacht wolken en opklaringen, kans op een bui. De temperatuur daalt naar een 7 graden.

Morgen vallen er enkele buien, tussendoor is er ook ruimte voor wat zon. Met een noordwestelijke wind die matig tot vrij krachtig is, wordt het niet veel warmer dan een 14 graden.

De dagen daarna blijft het onbestendig en koel. Donderdag een enkele bui, vrijdag trekt er een regenzone over, zaterdag en zondag meest bewolkt met geregeld buiige regen.

Dirk van der Meer