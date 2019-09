Wandeling door Makkum en Rasterhoffpark tijdens week van de Toegankelijkheid

Sneek- Doen wat je zelf wilt! Voor de meeste mensen is het heel gewoon. Je vult je vrije tijd zelf in en doet dingen die je leuk vindt. Voor maar liefst 20% van de mensen is dat niet zo vanzelfsprekend vanwege alle obstakels op straat en in gebouwen. Súdwest-Fryslân en haar adviesraad ‘Toegankelijkheid’ organiseren op woensdagmiddag 9 oktober een wandeltocht door Makkum, waarbij aandacht is voor deze obstakels.

De wandeling vindt plaats tijdens de ‘Week van de Toegankelijkheid’ van 7 t/m 11 oktober. Raadsleden, de adviesraad en betrokken ambtenaren worden tijdens de wandeltocht door Makkum geconfronteerd met obstakels op straat, om te ervaren hoe ‘vrij’ je echt bent om te doen wat je wilt. Gestart wordt bij MFC Maggenheim in Makkum. Daar vindt ook de nabespreking plaats.

Wandeling door het Rasterhoffpark in Sneek Op dinsdag 8 oktober organiseert de adviesraad een wandeling door het Rasterhoffpark om te onderzoeken of het park toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deze wandeling is onder leiding van Ype van der Werf. De wandeling start om 14:00 uur en duurt tot ongeveer 15:30 uur. Hiervoor nodigt de adviesraad mensen uit die gebruik maken van een rollator, in een rolstoel zitten of met een andere beperking. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar de adviesraad Toegankelijkheid via fam-bootsma@home.nl Op de landelijke website www.weekvandetoegankelijkheid.nl is meer informatie te vinden over de activiteiten.