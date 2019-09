Vanmiddag meest droog

Sneek- Een waterballet hadden we gisteren, totaal viel er een 20 mm bij mij in de regenmeter. Zo hebben we eindelijk weer eens een te natte maand te pakken voor de natuur, mijn weerstation heeft deze maand tot nu toe 95 mm opgevangen. Als ik kijk naar andere stations om me heen in de regio, dan zijn de cijfers bij sommige veel hoger met een uitschieter tot 150 mm. Was dus een zeer plaatselijk gebeuren.

Vandaag blijft het ook niet droog, vooral vanmorgen vallen er verspreid over de provincie enkele buien, met een beetje mazzel houden we het vanmiddag wel droog. Ook is er ruimte voor het zonnetje. De temperatuur ligt rond de 16 graden, wind zuidwestelijk en is meest matig. Vanavond neemt de bewolking toe en later volgt regen.

Komende nacht regent het en kan het af en toe flink regenen, 15 tot 20 mm is weer mogelijk tot morgenmiddag. Minimumtemperatuur 12 graden.

Morgen, de eerste oktober, start met regen in de morgen, dit trekt al snel naar het oosten weg. Er komen dan wat opklaringen voor, maar de kans op een bui blijft aanwezig. De temperatuur 16 graden, wind eerst veranderlijk, later noord en neemt toe.

Woensdag kan er een bui vallen, ook is er ruimte voor de zon. Met een noordelijke wind wordt het niet veel warmer dan 14 graden en deze temperatuur zien we ook donderdag terug. Die dag is de kans op een bui erg klein. Vrijdag passeert er weer een regenzone.