Standhouders Kerstmarkt St. Martinuskerk Sneek gevraagd

Sneek- Op zaterdag 7 december zal voor de vierde keer de Kerstmarkt in de St. Martinuskerk. De tijden zijn net als vorig jaar van 11.00-16.00 uur. Het zal ongetwijfeld weer een gezellige boel worden met veel muziek en mooie kraampjes/stands met leuke kersthandel. De organisatie hoopt op aanmeldingen met allerlei verschillende winter- en kerstattributen, maar ook stands voor het goede doel of verenigingen zijn welkom

“Dus heb je leuke of lekkere winter- of kerstartikelen te koop en wil je wel eens op de kerstmarkt staan, meld je dan heel snel aan. Ook is er de mogelijkheid voor mensen die een (kerst gerelateerde) hobby hebben om hun werk te laten zien. Bij opgave graag doorgeven hoeveel ruimte/tafels je nodig hebt en wat je gaat verkopen of laten zien”, aldus de organisatoren. Opgeven kan tot 31 oktober 2019, maar vol is vol.

Opgave bij:

Kees Poiesz

c.poiesz@kpnplanet.nl

Renate Dümmer

renate.dummer@home.nl