Sport bĳ Optisport Health Club Sneek en steun Pink Ribbon

Sneek – Het is bijna oktober, de maand van de borstkanker. Veel mensen krijgen/hebben in zijn of haar omgeving te maken met (borst)kanker. Optisport Health Club komt daarom opnieuw met een actie om zich in te zetten voor het goede doel Pink Ribbon.

Goede reden om te beginnen met sporten en hiermee het goede doel Pink Ribbon te steunen.

Wanneer je minimaal €5,00 doneert aan Pink Ribbon ontvang je een weekpas bij Optisport.

Upgrade je weekpas naar 1 maand onbeperkt sporten voor €20,-

