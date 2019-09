Rasterhoffpark is een paddestoelenparadijs

Sneek- Dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, was het afgelopen weekend goed te merken. Het is misschien wel het jaargetijde dat je nooit voor de gek zal houden: komt altijd terug! Met de herfst krijgen we ook veel foto’s van betrokken lezers binnen over paddenstoelen in het Rasterhoffpark, de ene foto nog mooier dan de andere.

Uiteraard is kiezen altijd verliezen, maar de foto die Ankie Rusticus van de Spikkelsteelveldridderzwam (Melanoleuca verrucipes) plaatsten we hierbij. Deze ridderzwam is zeldzaam en komt voor op de Rode Lijst weet Rusticus.