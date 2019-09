Pilot: stewards Arriva in Friesland en Groningen dragen bodycams

Sneek- Vanaf 1 oktober dragen de stewards van Arriva in de Noordelijke treinen bodycams. Het is een pilot die tot het einde van dit jaar duurt. Met deze proef onderzoekt Arriva of het dragen van de bodycam bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid, en of het bijdraagt aan het voorkomen van mogelijke incidenten. Na de pilotperiode, in het eerste kwartaal van 2020, bekijkt en bespreekt Arriva de resultaten met haar opdrachtgevers, de provincies Fryslân en Groningen.

De provincies en Arriva hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Zowel voor de reizigers als voor de medewerkers. De gedachte achter de bodycam is dat het dragen ervan preventief en de-escalerend werkt. Via posters in de treinen worden reizigers geïnformeerd.

Zo werkt de bodycam

Een bodycam staat niet standaard aan. De steward kan dat zelf beslissen. Bijvoorbeeld als hij een mogelijk onveilige situatie in de trein treft. Voor het bewaren en bekijken van de bodycambeelden gelden strikte regels.

Noordelijke lijnen 2020-2035

Op dinsdag 11 juli 2017 hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de treinconcessie in Noord-Nederland opnieuw aan Arriva gegund. Met deze gunning mag Arriva deze trajecten blijven verzorgen van december 2020 tot en met 2035. In aanloop naar deze nieuwe concessie werkt Arriva hard aan diverse projecten. Naast praktische pilots zoals de pilot bodycams is de refurbishment (vernieuwing) van de huidige Noordelijke treinvloot ook een onderdeel van deze implementatie. Naast een nieuwe look krijgen de huidige treinen onder meer geavanceerde batterijpakketten om zo ook in de toekomst op een duurzame manier het openbaar vervoer te verzorgen.