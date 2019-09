INGEZONDEN: Offerfeest in de Noorderhoek

Sneek- Offerfeesten werden in de oudheid al gevierd en het offer was vaak een dier. Het offer is nu in de Noorderhoek “de mindervalide mens” ten koste van de heilig koe de auto. Bij de herstructurering zijn er nu stoepen ontstaan waar nog maar twee en zelf één stoeptegel is. Zowel de gemeente al ook het Wijkplatform vinden dit gewoonste zaak van de wereld.

Navraag bij gemeente levert het antwoord op “wij stoppen nu niet”, eerst maar zo laten en de tijd zal het leren. Het Wijkplatform hanteert een andere opstelling, ik citeer nu letterlijk:“Als de stoep te smal is voor een scootmobiel maakt men gebruik van de rijweg. Dat werkt goed en daar maken sommigen dan ook gebruik van”.

Zo zie je maar de heilige koe krijgt alle voorrang, de mindervalide wordt geofferd. Samenvattend:De auto wordt belangrijker gevonden en mindervaliden die mogen grootte risico’s lopen door op de rijweg hen weg te vervolgen. In mijn beleving is de gemeente aansprakelijk mochten er ongelukken plaats vinden.

A.R.G. Rutkens, Lutzen Wagenaarstraat 15, 8602-TG Sneek

Foto: A.R.G. Rutkens