INGEZONDEN- Antwoord op ingezonden brief ‘Offerfeest in de Noorderhoek’

Sneek-“Met verbazing lezen wij de ingezonden brief van de heer Rutkens op de GrootSneek-site. In de brief waarin de vergelijking wordt gemaakt met het Offerfeest en mindervalide mensen. Er wordt door de heer Rutkens gesteld dat door de herstructurering van de wijk stoepen zijn ontstaan van een tegel. Die stoepen zijn ontstaan ( oude deel Noorderhoek ) door overgroei van de tuinen van wijkbewoners.

De gemeente SWF en het wijkplatform doen er alles aan om deze de Noorderhoek mooi en goed te krijgen. De nieuwe indeling is samen met de bewoners op een voorlichtingsavond besproken. In een woonwijk is de toegestane snelheid 30 km. Er zijn scootmobiel gebruikers die gebruik maken van de weg, en dat gaat prima.

Als er iets is kan men een melding maken bij de gemeente. Via de site kopje melding doen of telefonisch 0515-140515”

Met vriendelijke groet,

Wijkplatform Noorderhoek

Nel Veldman, voorzitter