Werkfestival Sneek beleeft succesvolle eerste editie met duizenden bezoekers

Sneek – Sneek kon er niet meer omheen: Werkfestival Sneek. In mei hebben de initiatiefnemers de handen ineen geslagen om datgene voor elkaar te krijgen wat zaterdag dan ook gebeurde: in festivalsfeer ondernemers, scholen, werkzoekenden en werkspecialisten samenbrengen. Voor de één een prachtige kans om moeilijk vervulbare vacatures en scholingsmogelijkheden onder de aandacht te brengen, voor de ander de ideale gelegenheid om in ongedwongen sfeer te oriënteren op werk of loopbaanmogelijkheden. En er kwamen duizenden bezoekers op af: wel of niet werkzoekenden, van generatie x, y tot z.

Het is klokslag 12:00 uur en de overslagloods van Hoekstra Transport, oftewel het festivalplein, is goed gevuld. Onder toeziend oog van 75 ondernemers, werkspecialisten en tientallen genodigden werd het programma afgetrapt met een welkomstwoord door Robert van der Leur en interviews met zes Sneker ondernemers door Marijke Roskam. Aansluitend sprak Wethouder Maarten Offinga zijn lof uit over dit initiatief. “Met dit Werkfestival zijn de ondernemers uit Sneek e.o. ons als gemeente eigenlijk voor. Mijn complimenten naar de ondernemers!” Met naar eigen zeggen, een mep op de gong, opende de wethouder de eerste editie van het Werkfestival.



Het festivalplein loopt al snel vol. De vacaturemuur recht tegenover de ingang, waar zo’n 20 m2 aan vacatures hangen, trekt bij veel bezoekers de volle aandacht. Op het plein worden de bezoekers hartelijk ontvangen bij de 37 kramen, waar al snel goede gesprekken plaatsvinden. Ondertussen proeven de bezoekers onder het genot van een drankje de heerlijke lekkernijen die de lokale horecagelegenheden hebben bereid.



In de verte schiet de fotograaf professionele foto’s voor op de cv en op de achtergrond komen muzikale geluiden uit de speakers, gedraaid een jong dj-duo. Ondertussen worden de workshops goed bezocht en steken de allerjongsten de handen uit de mouwen op het buitenterrein.



Ook de tour langs de Sneker bedrijven, de Bedrijvenexpeditie, is goed bezocht. Bij de een was er meer aanloop dan bij de ander, maar dat mocht de pret niet drukken. De ondernemers zijn zeer tevreden en kijken terug op een geslaagde dag. Of er ook al matches zijn ontstaan? “We weten de precieze aantallen nog niet, maar we hebben uit verschillende hoeken gehoord dat een groot aantal bezoekers al een vervolgafspraak heeft ingepland! Uit de evaluatie moet nog blijken wat het precies heeft opgeleverd, maar de boodschap is in ieder geval goed overgekomen”, aldus de initiatiefnemers.