Sneek – Yvonne Dijkstra schoot tijdens een wandeling door het Rasterhoffpark deze foto’s van een aalscholver. Het is momenteel trektijd, wat betekent dat de aalscholvers naar de overwinteringsgebieden trekken. Echter laat deze aalscholver nog even op zich wachten en dat resulteerde in een aantal prachtige plaatjes! Yvonne: “Deze aalscholver steekt prachtig af tegen het witte hout van het hout-looppad in de vijver van het Rasterhoffpark in Sneek.”

Foto’s: Yvonne Dijkstra