Toren stadhuis Bolsward instabiel

Bolsward – Bij de werkzaamheden aan het stadhuis Bolsward is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is dat het bovenste deel eraf moet worden gehaald. Vanavond om 18.00 uur wordt de top van de toren gezekerd met een kraan. Morgen wordt het bovenste deel van de toren (9 meter) eraf gehaald. De direct omwonenden zijn hierover op de hoogte gebracht.

Vanaf vrijdagavond 17.30 uur tot en met zaterdag 28 september is de Marktstraat/ Jongemastraat in Bolsward ter hoogte van het oude stadhuis afgesloten voor het doorgaande verkeer. De direct omwonenden zijn hierover op de hoogte gebracht.

Tijdens de restauratie van het stadhuis is gebleken dat de draagconstructie van de toren slechter is dan voorzien. Dit is veroorzaakt door de bonte knaagkever. Daarom is een steiger aangebracht om de draagconstructie te ondersteunen. Tegelijkertijd hebben de specialisten van Friso Bouwgroep onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de toren. Deze is instabieler dan verwacht en moet eraf worden gehaald voor restauratie.

“Nu we weten dat de toren instabiel is nemen we geen risico’s. De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop. Daarom halen we het bovenste deel er zo snel mogelijk vanaf”, zegt Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân. “Met dank aan de expertise van en goede samenwerking met Friso Bouwgroep kunnen we dit op deze korte termijn doen.”

Het tweede en derde deel van de toren wordt in de loop van volgende week verwijderd, waarbij we rekening houden met de activiteiten van bolletongerdei. Die kunnen doorgaan.