Nat en winderig weekend

Sneek – Na de nattigheid van gisteren welke meer dan 10 mm aan regen gaf, verloopt ook vandaag niet droog. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over onze provincie met de meeste activiteit vanmiddag en vanavond. Zelfs een donderklap is daarbij mogelijk en staat er verder een stevige zuidwestelijke wind. Op het Sneekermeer matig tot krachtig met uitschieters in een bui. Tussen de buien door zien we opklaringen, de temperatuur 18 graden als maximum.

Komende nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er verspreid over de regio buien. De temperatuur daalt niet verder dan een 13 graden.

Ook morgen moeten we rekening houden met buien, tussendoor ook zon. De temperatuur levert wat in, 17 graden, de wind stevig uit zuidwest, matig tot krachtig op het meer.

Zondag een dag om binnen te blijven, het regent en tevens waait het flink. Er wordt een 10 tot 15 mm aan neerslag verwacht, dit bij een krachtige, af en toe harde wind uit het zuidwesten, later west. Met een 15 graden als maximumtemperatuur is het ook nog eens kil.

Maandag is de wind naar het noordwesten gegaan en vallen er enkele buien, mogelijk dat we het in de middag droog houden Frisjes met 16 graden. Ook dinsdag nog nat, daarna overgang naar droger weer.

Dirk van der Meer