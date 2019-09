Namen voor bruggen Reidmarroute

Súdwest-Fryslân – De Reidmarroute, aangelegd voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen, is al weer enkele maanden in gebruik. Maar helemaal ‘af’ is deze vaarroute nog niet. Dat verandert nu vier bruggen in Westhem van de gemeente Súdwest-Fryslân namen hebben gekregen: Pôlle brêge, Kotsyl, Draay en Batten.

Het voorstel voor de namen komt van Plaatselijk Belang van Westhem, in samenspraak met de inwoners. De Reidmarroute, een voormalige kanoroute die in Bolsward begint en in Oudega eindigt, loopt door hun dorp. Voor de aanleg van de route zijn in Westhem bruggen opgehoogd en vernieuwd.

De Pôlle brêge ligt in de weg richting Pôllepleats en is in Westhem de eerste brug vanaf de Reidmar. De weg wordt ook wel Pôllereed genoemd. “Pôlle brêge is dan een passende naam”, oordeelt de gemeente.

Kotsyl verwijst naar een vroegere ontwateringssluis (‘syl’) en de Friese benaming van de straat: ‘De Kat’. In het dorp werd de straatnaam steevast geschreven zoals deze werd uitgesproken: Kot.

Voordat de oude brug in de Feytebuorren lag, werd er gebruik gemaakt van ‘batten’. Dit zijn smalle, losse bruggetjes, gemaakt van planken. Deze batten konden gedraaid worden om een praam door te laten. De bat op deze plek werd door de omwonenden ook wel Draay genoemd. ‘Batten’ voor de brug richting De Wimerts herinnert aan de tijd dat ook daar een plankenbrug over de vaart lag.

De Reidmarroute is de derde ‘electric only’ route van Fryslân. Eerder werden de Bûtenfjildroute en de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend. De route is ook geschikt voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling).