Waterpoortsgracht Sneek krijgt groener aanzien

Sneek- ‘Het Groene Kade project’ in Sneek heeft een vervolg gekregen met de herinrichting en het vergroenen van de Waterpoortsgracht in de stad. De planning is dat de klus in de tweede helft van oktober is geklaard.

Het doel van ‘Het Groene Kade project’ is een aaneengesloten groenzone langs de grachten in de Sneker binnenstad waarlangs gewandeld kan worden. Eerder werden de Prins Hendrikkade, het Martiniplein, de Kerkgracht en de Rienck Bockemakade al onder handen genomen. “Met de vergroening verfraaien we de binnenstad”, zegt wethouder Mark de Man. “Ook ontstaat er zo meer groeiruimte voor de bomen en is er extra buffer voor water tijdens hevige regenbuien.”

Parkeerplaatsen deels verplaatst

Een deel van de verharding van de Waterpoortsgracht is verwijderd, om plaats te maken voor een groenstrook met bomen langs het water. De parkeervakken die dwars op de kade stonden zijn vervallen. Bij het opnieuw straten van de gracht worden de oude klinkers hergebruikt.

In de nieuwe situatie kunnen auto’s langs de groenstrook parkeren. Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren krijgt het Martiniplein er zes plaatsen bij, omringd door groen.

Door de nieuwe indeling worden de vier bestaande lindes dit najaar vervangen door vier nieuwe, die al aan de maat zijn. Het huidige muurtje wordt vervangen door een haag en plantvakken met siergrassen. Ook het kunstwerk en enkele bankjes worden verplaatst, richting het water van de stadsgracht.

Steenbreek

Enkele bewoners aan de Waterpoortsgracht hebben aangegeven te willen meedoen met de actie Steenbreek, die als motto heeft ‘Tegel eruit, plant erin’. Langs de zijgevels worden enkele geveltuinen aangelegd waarvan het onderhoud door de bewoners zelf wordt gedaan. Ook deze actie draagt bij aan het aantrekkelijker en duurzamer maken van de binnenstad van Sneek.