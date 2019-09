Grote tech-nieuwsgierigheid bij juffen en meesters

Sneek- Ruim 100 bezoekers kwamen naar Technolab SWF voor het event ‘Techniek (on)weerstaanbaar!’. Technolab SWF biedt innovatief techniekonderwijs aan het basis- en voortgezet onderwijs om jongeren voor te bereiden op een veelbelovende carrière in en met technologie. In het Atrium in Sneek sprak onder andere Gerrit Hiemstra over zijn vak als weerman en welke rol techniek daarin speelt. Techniek levert de toekomstige oplossingen en ga er mee aan de slag, was zijn oproep aan de aanwezige leerkrachten. De nieuwsgierige juffen en meesters gingen daarna uiteen in inspirerende workshops. Een heuse Wetsus Waterbattle, Kleine Willy Wortels en Onderzoekend & Ontwerpend kwamen voorbij.

Nemo Amsterdam en Circulair Fryslan zetten de aanwezig hard aan het werk en met de Bootboxx liet YBA zien dat maritieme techniek uitstekend past in het basisonderwijs. Anne uit groep 7, studenten Gijs en Chris, ondernemer en voorzitter Hessel Bouma en directeur Marianne Poelman openden het Technolab schooljaar met een spectaculaire proef.

Foto: Weerman Gerrit Hiemstra