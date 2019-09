Sneek-De buien die gisteren vanuit het zuidwesten richting het noordoosten trokken, verloren boven het IJsselmeer hun activiteit zodat we een redelijk droge woensdag beleefden. Pas in de avond en nacht gaf het meetbare neerslag.

Kijkje op de radar laat ons buiige regen zien in het westen van Nederland en dit gebied trekt komende uren naar onze regio. We moeten dan ook rekening houden met een bewolkte en natte donderdag. De temperatuur komt nog op een 17 graden uit, dit bij een wind uit zuid tot zuidwest en deze neemt toe, matig tot krachtig op het Sneekermeer.

Komende avond vanuit het westen enkele opklaringen en hebben we een nacht voor de boeg die een enkele bui kan geven, 12 graden als minimum.

Morgen zijn er opklaringen afgewisseld door enkele buien, dit laatste vooral in de middag en avond.. Bij een bui is er kans op een donderklap, ook wat hagel is mogelijk. Wind matig tot (vrij) krachtig uit het zuidwesten bij een temperatuur die opnieuw op een 17 graden uitkomt.

Zaterdag vallen er enkele buien, zondag een bewolkte dag en valt er weer regen, het kan dan flink regenen. Tevens staat er die dag veel wind. Zaterdag 17 graden, zondag amper 15 graden.

Dirk van der Meer