Week van de Opvoeding: van 7 t/m 13 oktober

Sneek- In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert De Libbensbeam een Inspiratieochtend op donderdag 10 oktober a.s. met als thema Ouderschap anno NuOuderschap anno Nu gaat over bewust opvoeden. Bewust kijken naar wat jouw kind jou wil vertellen. Wat heeft het nodig? Wat zegt het met zijn/haar gedrag?

Vaak wordt er alleen naar het (negatieve) gedrag gekeken wat we graag willen veranderen, maar wat als jouw kind jou iets wil vertellen met zijn/haar gedrag?

Wanneer de standaard opvoedadviezen niet meer werken, betekent het dat er iets speelt op een diepere, onbewuste laag. Wanneer je je daar voor open stelt, kom je bij de kern en kun je krachtig en liefdevol kijken naar wat er speelt en kom je uit de vicieuze cirkel van boosheid, onmacht en verdriet. Je komt weer in verbinding en er ontstaat rust & ontspanning. Ouderschap anno Nu gaat niet alleen over jouw kind, maar vooral ook over jou!

Opgave en meer info via joke@delibbensbeam.nl