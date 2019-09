Sneek- Gisteren is er een 5 tot 6 mm aan regen gevallen in onze regio en ook komende dagen moeten we rekening houden met nattigheid. Zo is het vandaag bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken er buien over onze provincie. De wind die nu nog kalm is, neemt toe uit het zuiden en wordt matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur komt rond de 17 graden uit.

Komende nacht enkele buien, 12 graden als minimum.

Morgenochtend nog droog, later vanuit het zuidwesten regen. Wind zuidwestelijk, matig tot (vrij) krachtig, temperatuur 17 graden.

Vrijdag en zaterdag vallen er buien, zondag een bewolkte dag en valt er weer regen, het kan dan even flink regenen. De temperatuur daalt in het weekend naar een 15 graden bij een meest zuidwestelijke wind.

Dirk van der Meer