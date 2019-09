Verkoopweek Modelspoor artikelen

Sneek- Van woensdag 2 oktober t/m zaterdag 5 oktober organiseert Het Nationaal Modelspoor Museum voorlopig voor het laatst een verkoopbeurs van spoorartikelen, die reeds in de collectie aanwezig zijn of daar niet in passen. De beurs is woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur. Met dagelijkse oplopende kortingen tot 25%. Zie hiervoor op onze website. Dit is de laatste mogelijkheid om nog dit jaar Modelspoor artikelen te kunnen kopen van het museum. Op is dan ook echt op. En voor de duidelijkheid; er zijn geen digitale stuklijsten. Heeft u dus interesse, kom dan langs van 2 t/m 5 oktober in het museum.

Voor informatie: Het Nationaal Modelspoor Museum Dr. Boumaweg 17b, Sneek www.modelspoormuseum.nl