Tegelgroothandel Julius van der Werf aan het Werkfestival: “Wij zoeken enthousiaste mensen met hart voor de zaak”

Sneek – In festivalsfeer zoeken naar een baan? Of altijd al binnen willen kijken bij dat ene Sneeker bedrijf? Dat kan! Op 28 september van 13:00 tot 16:00 uur is het bedrijventerrein van Hoekstra Transport het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival. Ook openen een tal van Sneeker bedrijven hun deuren en bieden een kijkje achter de schermen. Het Werkfestival is voor iedereen: wel of niet werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier. Het is een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Menno Poelstra, financieel directeur bij Tegelgroothandel Julius van der Werf, vindt het Werkfestival een mooie gelegenheid om naast het bedrijf, de afdeling expeditie onder de aandacht te brengen. “We merken dat het voornamelijk voor onze afdeling expeditie steeds moeilijker wordt om aan goed personeel te komen. Vaak hebben mensen geen idee wat we daar precies doen en hoe groot ons magazijn wel niet is.”

Julius van der Werf is een groothandel in tegels. “Wij leveren keramische tegels (en toebehoren voorde verwerking hiervan)aan bedrijven die vloeren en tegels voor keukens en badkamers verkopen. Onze 85 jaar ervaring, het ruime assortiment met de nieuwste trends en onze grote voorraad maakt het dat wij uniek zijn in wat wij doen. Daar zijn wij enorm trots op en dit willen we graag laten zien.”

En daarom opent Tegelgroothandel Julius van der Werf de deuren op 28 september. “Iemand solliciteert vaak wanneer hij/zij het bedrijf al kent. De kennismaking met het bedrijf vindt dan vaak pas plaats bij ene gevorderd stadium. Het Werkfestival geeft ons de kans om mensen vooraf enthousiast te maken over ons bedrijf, zodat ze vervolgens denken: dat is een mooi bedrijf, daar wil ik wel werken!” Dat is waar ze bij Julius van der Werf naar opzoek zijn: enthousiaste mensen, met hart voor de zaak.

Meer weten over het Werkfestival of nieuwsgierig naar het programma? Neem een kijkje op Facebook, Instagram of op de website van Werkfestival Sneek