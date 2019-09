Later regen

Sneek-De dinsdag is gestart met wolken met tussendoor daarin wat openingen. De bewolking wordt dikker en later valt daaruit regen. Neerslagprognose tot middernacht 3 tot 5 mm. De wind neemt toe uit het zuidoost tot zuiden, vanmiddag staat er op het Sneekermeer een matige tot krachtige wind. Later op de dag draait ze naar het zuidwesten. De temperatuur 17 tot 19 graden.

Komende nacht vallen er verspreid over de regio enkele buien, verder een zachte nacht met 12 graden als minimum.

Morgen overheerst de bewolking en vallen er enkele buien. De wind zuidwest tot zuid en is zwak tot matig. Temperatuur 18 graden.

Kijken we naar de dagen daarna, dan blijft het wisselvallig. Elke dag is er kans op neerslag met overdag een temperatuur die rond de 18 graden komt te liggen, de nachten verlopen zacht met 12 graden. Af en toe steekt de wind de kop op, al met al herfstig weertje de rest van de week.

Dirk van der Meer