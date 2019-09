Garage Sale in Gauw

Gauw-Aanstaande zaterdag,28 september, is het Burendag 2019. In Gauw wordt hier ook aandacht aan besteed. Dit jaar organiseert het dorp een heuse Garage Sale. Bij meerdere huizen in het dorp wordt de garagedeur open gegooid en de koopwaar uitgestald op de oprit of in de voortuin.

Burendag vindt ieder jaar plaats op de vierde zaterdag van september en is landelijk geïnitieerd door Douwe Egberts en het Oranjefonds. Het is de ideale dag om je buren in een gezellige sfeer te ontmoeten en activiteiten met elkaar doen. In Gauw kunnen de inwoners ’s ochtends om 10:00 uur eerst terecht in dorpshuis Us Gebou voor een kopje koffie met een lekker stukje taart.

Om 13:00 uur begint de Garage Sale. Deelnemers kunnen zich nog opgeven bij de organisatie via aktyf@hotmail.com. De handel kan worden verkocht vanuit een garage, tuin of kofferbak. Ook kinderen zijn welkom om deel te nemen met een kleedje waar ze hun spulletjes verkopen. Inwoners van buurdorpen en –steden zijn ook van harte welkom om langs te komen in Gauw en een rondje door het gezellige dorp en langs de verkopers te doen.