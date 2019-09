Onbestendig weekje

Sneek- Een pracht van een zomers weekend hebben we achter de rug en deed het weer van afgelopen vrijdag snel vergeten. De astronomische herfst is vandaag begonnen, rond deze datum staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. De herfst duurt tot 22 december en volgt de winter. Over winter gesproken, ik zie al weer een aantal glazenbol wintervoorspellingen circuleren, iets wat we elk jaar terugzien. Het doet me elke keer denken aan beloftes van de verkiezingen, er blijft daar weinig tot niets van over en apart dat vele mensen er geloof aanhechten getuige het vele delen.

Komende dagen doet de herfst zijn naam eer aan, regen, buien, af en toe een stevige wind, het staat allemaal op het programma. Wat wel meezit is de temperatuur, deze blijft op een aangenaam niveau, 17 tot 19 graden overdag en de nachten verlopen zacht.

Vandaag eerst regen, vanmiddag droger, een bui is dan nog mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig, temperatuur 19 graden.

Komende nacht droog, opklaringen en wolkenvelden, temperatuur daalt niet verder dan een 12 graden.

Morgen eerst droog, later volgt buiige regen en bij een zuidelijke wind die matig tot vrij krachtig is, wordt het een 17 tot 19 graden.

Dirk van der Meer