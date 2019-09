Vijf keer feest bij Jachtwerf Joh. van der Meulen in Sneek

Sneek – Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september ligt de haven bij Jachtwerf Van der Meulen aan de Woudvaart in Sneek weer vol met traditionele houten zeilschepen. Voor de 39ste keer verzamelen zich schouwen, tjotters, bollen, pluten, aken, jollen, hoogaarzen, boeiers en botters bij de jachtwerf van Henk van der Meulen. Zo’n 40 eigenaren van deze historische schepen hebben zich inmiddels aangemeld met hun schip.

Vijf keer feest

De werf Joh. van der Meulen bestaat dit jaar 139 jaar. In 1980 vierde de werf zijn 100-jarig bestaan met een groot eeuwfeest. Een aantal eigenaren van schepen die door Van der Meulen zijn gebouwd, richtte toen ’t Skouspul op, een commissie die sindsdien jaarlijks een reünie organiseert. Een toepasselijke naam aangezien Van der Meulen naam heeft gemaakt met het bouwen van houten schouwen. ’t Skouspul organiseert nu voor de 39ste keer het feestelijke reünieweekend als afsluiting van het zeilseizoen, met verschillende activiteiten.

Statenjacht van de Provincie Fryslân

De boeier Friso van de Provincie Fryslân viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. Tegelijkertijd is dit jacht al 65 jaar het Statenjacht van de provincie. En, de Friso is al 40 jaar in onderhoud bij jachtwerf Joh. van der Meulen. Reden genoeg voor de provincie om met het Statenjacht de 39ste reünie te bezoeken, waarmee de provincie het feestelijke jubileumjaar officieel afsluit.

Bezichtig de schepen

Op vrijdagavond 27 september is er een lezing voor genodigden over de geschiedenis van de boeier Friso. Zaterdag 28 september brengen de schepen op het Sneekermeer een groet aan het Statenjacht tijdens het admiraalzeilen. Om 15.00 uur verzamelen de schepen zich aan de Pampuskade en varen onder muzikale begeleiding van De Útlopers door de stad Sneek naar de kolk bij de Waterpoort. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn ze daar te bekijken door het publiek. De Bogerman Bigband zorgt voor de muzikale sfeer in de kolk. Op zondag vindt de traditionele zeilwedstrijd plaats op de Brekken ten zuiden van Sneek.

Uniek

139 jaar Jachtwerf Van der Meulen is bijzonder te noemen. Een traditionele jachtwerf die in deze tijd nog steeds zeer actief is, is uniek. Met vakmanschap worden de prachtige traditionele schepen hier onderhouden en behouden. Ook in deze moderne tijd, is de vloot houten schepen nog springlevend. Ervaar het zelf en breng zaterdag 28 september tussen 15.00 en 18.00 uur een bezoek aan Sneek.